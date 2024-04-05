استعدادات أمنية مكثفة في القدس استعدادًا لصلاة ليلة القدر والجمعة الرابعة من رمضان

في الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان، تستعد السلطات الأمنية الإسرائيلية لإقامة الصلوات في جميع أنحاء البلاد، مع توقع أكبر تجمع في الحرم القدسي الشريف. الاستعدادات، التي تستمر حتى صباح السبت، تشمل أيضًا التجهيز لصلاة ليلة القدر، إحدى الليالي الأكثر قداسة في الشهر الفضيل.

تم تكثيف النشاط الشرطي بشكل خاص في طرقات المرور وحول مناطق الصلاة الرئيسية، بهدف توفير استجابة فعّالة لأي تحديات محتملة وضمان إقامة الصلوات بسلام وأمان. هذه الخطوات تأتي في سياق الاستعدادات الأمنية المستمرة، خاصة في ظل تلقي تنبيهات يومية بشأن مخاطر هجمات محتملة.

في القدس، من المتوقع تمركز حوالي 3600 ضابط شرطة لتأمين المنطقة، خاصة حول الحرم القدسي الشريف، حيث يتوقع وصول عشرات الآلاف من المصلين، ربما بأعداد أعلى مقارنة بالجمع الثلاثة السابقة. وقد ألقت السلطات القبض على عدة أشخاص في الأيام القليلة الماضية بتهم تتعلق بالتحريض أو دعم الإرهاب، في إجراءات تعكس الجهود المستمرة لضمان أمن المصلين والمشاركين في الفعاليات الدينية.

الشرطة تدعو الجمهور إلى البقاء في حالة تأهب والاتصال بمراكز الطوارئ في حال وقوع أي حادث غير عادي، مؤكدة على التزامها بتوفير بيئة آمنة للجميع خلال هذه الفترة الدينية الهامة.