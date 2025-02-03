استفحال الجريمة بالمجتمع العربي: مقتل ثلاثة شبان بجريمة إطلاق نار ببلدة أبو سنان شمال إسرائيل
خرج رجلان ملثمان من سيارتهما بالقرب من كيوسك في البلدة وأطلقا النار على عدة أشخاص • أصيب ثلاثة بجروح قاتلة وأعلن عن وفاتهم خلال وقت قصير • الشرطة: الخلفية إجرامية
أكدت الشرطة صباح اليوم الاثنين أن جريمة اطلاق النار قرب حانوت في بلدة أبو سنان الجليلية شمال إسرائيل، والذي اسفر عن مقتل ثلاثة شبان، وجدي خير، هيثم زيناتي، ونتان مشلب، واصابة رابع بصورة خطيرة، وقع على خلفية إجرامية وعلى ما يبدو بسبب خلاف بين مجرمين.
وفي أعقاب الحدث، أعلن قائد منطقة الشاطئ في الشرطة الإسرائيلية، المفوض يحيئيل بوهدينا، بتسليم التحقيق الى الوحدة المركزية للواء الشاطئ.
وبذلك ارتفع عدد القتلى في المجتمع العربي منذ بداية العام الى 23 قتيلا مقابل 11 قتيل بنفس الفترة العام المنصرم. وقتل ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة أم الفحم، حيث قتل شاب (26 عاما)، رجل (50 عاما)، وأخر (43 عاما) والذي توفي في المستشفى جراء الإصابة السبت في المستشفى.
https://x.com/i/web/status/1886202755422752832
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