كشف i24NEWS: إيران تسعى لزعزعة استقرار الحكم في الأردن

تؤثر القوى السياسية في دول الشرق الأوسط على استقرار المنطقة برمتها، بناء على ذلك أفاد مراسل القناة العبرية العسكري يانون شالوم يطح، مساء اليوم (الأحد)، أن إسرائيل والولايات المتحدة رصدتا مؤخرًا أن إيران تتودد الى مجموعات معارضة في الأردن من أجل إسقاط النظام الحاكم.

وبحسب التقرير، يحاول الإيرانيون خلق عناصر بديلة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة. في الأشهر القليلة الماضية نرى محاولات متزايدة، وهو ما ينعكس في كميات الأسلحة والأموال والعملاء التي يرسلونها إلى الأراضي الأردنية. ومن ناحية أخرى، يحاولون في التحالف الدولي منح النظام الأردني دعما ضد تلك المحاولات بالمال والعلم والوسائل.

أبدت المستويات الأمنية في الولايات المتحدة وإسرائيل قلقها خلال نقاشات مغلقة حول محاولات تموضع إيراني في الأردن، وناقشت طرق العمل المختلفة من أجل منع ذلك، حسبما علمت i24NEWS من مسؤولين أمنيين إسرائيليين. خلفية هذه المخاوف هي الوضع الصعب الذي يعيشه الأردن في الآونة الأخيرة، والمحاولات الإيرانية للسيطرة على الدول التي تعاني من الأزمات كما ذكرنا.

مخاوف إسرائيلية من تكرار المحاولات الايرانية بدول أخرى بينها مصر

وشهدت الفترة الأخيرة تزايدا في التواجد الإيراني داخل الأردن، وبشكل أساسي بهدف تهريب أنواع مختلفة من الأسلحة إلى العناصر المسلحة عبر الحدود في غور الأردن.وتستغل إيران، بحسب المصادر، الضعف الأردني وعدم قدرتها على الاستجابة بشكل مناسب للأمر - وتزيد تواجدها في المنطقة بعدة طرق. في إسرائيل يتابعون الأمر بقلق، ويزعمون أنه في أعقاب التطورات التي تشهدها ساحات القتال – يمكن أن تجري مثل هذه المحاولات في دول أخرى، بينها مصر.