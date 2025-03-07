حماس تنشر فيديو دليلا على حياة الرهينة الإسرائيلية لديها ماتان إنغيرست

نشرت حركة حماس، اليوم الجمعة، أول فيديو دعائي يظهر فيه الجندي الأسير ماتان أنغريست، وقال الأخير إنه ظل محتجزًا لمدة 511 يومًا، مما يشير إلى أن التسجيل تم على الأرجح الأسبوع المنصرم.

وفي هذه الرسالة، يناشد الحكومة الإسرائيلية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقيادة الجيش الإسرائيلي العمل على إطلاق سراحه. وكانت حماس قد نشرت في وقت سابق مقاطع فيديو مماثلة لرهائن آخرين تحتجزهم، وهي ممارسة تصفها إسرائيل بأنها حرب نفسية مؤسفة تهدف إلى الضغط على السلطات وتعذيب عائلات الأسرى. ولكن معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تبث هذه الفيديوهات كاملة. كما طلب منتدى أهالي الرهائن والمفقودين من وسائل الإعلام عدم نشر الفيديو أو أي صور مستخرجة منه حتى تحصل عائلة أنغريست على موافقة نشرها.

ويأتي هذا النشر بعد أيام فقط من نشر عائلة أنغريست صورة أولى له في الأسر، الاثنين المنصرم، مأخوذة من مقطع فيديو آخر تلقته من حماس. إن نشر هذا الفيديو، الذي يبدو أنه تم تصويره مؤخرا، يوفر دليلا مهما على بقاء عائلة أنغريست على قيد الحياة، في حين يوضح أساليب الضغط التي تستخدمها حماس في هذا الصراع الذي استمر الآن لمدة عام ونصف تقريبا.