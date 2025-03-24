المتحدث السابق باسم الحوثيين :"العمليات الأمريكية سوف تفشل لهذه الأسباب"

ويقول المسؤول اليمني السابق إن السعودية والإمارات لا تريد الانخراط في معركة تخص الولايات المتحدة

i24NEWS
i24NEWS
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علي البخيتي - المتحدث السابق باسم الحوثيين
علي البخيتي - المتحدث السابق باسم الحوثيينi24news/video screen

شدد المتحدث السابق باسم الحوثيين علي البخيتي خلال مقابلة أجراها معه مراسل الشؤون العربية في قناتنا الإنجليزية ارئيل اوسران، على أن "العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد الحوثيين لن تنجح"، وبرأيه "حتى تنجح هذه العمليات هناك حاجة الى تحالف دولي يعمل على إسقاط نظامهم". لمشاهدة المقابلة كاملة 

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المتحدث السابق باسم الحوثيين :"العمليات الأمريكية سوف تفشل"

وقال إن "الحوثيون لن يتأثرون بالقصف الجوي وإنما فقط بعمليات برية على الأرض، ويجب حل الخلافات بين الدول العربية والولايات المتحدة حول استراتيجية العمل، وحينها يمكن هزيمة الحوثيين بسهولة" ولفت الى أن "دول الخليج تخشى الحوثيين ولا تريد الانخراط في معركة تخص الولايات المتحدة وإسرائيل، فلا يوجد لهم هدف مشترك معها" في حين أن "القوات المعارضة للحوثيين لا يمكنها التحرك بدون قرار من السعودية والإمارات"

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