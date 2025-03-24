المتحدث السابق باسم الحوثيين :"العمليات الأمريكية سوف تفشل لهذه الأسباب"

شدد المتحدث السابق باسم الحوثيين علي البخيتي خلال مقابلة أجراها معه مراسل الشؤون العربية في قناتنا الإنجليزية ارئيل اوسران، على أن "العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد الحوثيين لن تنجح"، وبرأيه "حتى تنجح هذه العمليات هناك حاجة الى تحالف دولي يعمل على إسقاط نظامهم". لمشاهدة المقابلة كاملة

وقال إن "الحوثيون لن يتأثرون بالقصف الجوي وإنما فقط بعمليات برية على الأرض، ويجب حل الخلافات بين الدول العربية والولايات المتحدة حول استراتيجية العمل، وحينها يمكن هزيمة الحوثيين بسهولة" ولفت الى أن "دول الخليج تخشى الحوثيين ولا تريد الانخراط في معركة تخص الولايات المتحدة وإسرائيل، فلا يوجد لهم هدف مشترك معها" في حين أن "القوات المعارضة للحوثيين لا يمكنها التحرك بدون قرار من السعودية والإمارات"