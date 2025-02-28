جيل ليمون: "لا يمكن إقالة رئيس الشاباك دون استشارة قانونية"

رد جيل ليمون على طلب من الحركة الديمقراطية المدنية بخصوص إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، حيث أشار في رسالته إلى أنه "لا يوجد أي نية أو قرار معروف بخصوص انتهاء ولاية بار"، وقد تم توجيه نسخة من الرسالة إلى النائب العام والمدعي العام للدولة.

وأوضح رئيس القضاء أن أي قرار بإقالة رئيس مؤسسة أمنية، خاصة تلك التي تتمتع بصلاحيات إنفاذ القانون، يتطلب عملية منظمة مبنية على أسباب موضوعية وأسس واقعية متينة والالتزام بأحكام القانون. ولوحظ أيضاً أنه في حالة النظر في إنهاء الخدمة، ينبغي عرض المسألة على المجلس الاستشاري القانوني التابع للحكومة للمراجعة المسبقة.