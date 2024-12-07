تقرير: المعارضة السورية تقول إنها سيطرت على منطقة القنيطرة القريبة من الحدود الإسرائيلية

أفادت مصادر في المعارضة السورية، اليوم (السبت)، أن مقاتلي المعارضة سيطروا على منطقة القنيطرة المحاذية لإسرائيل بعد انسحاب الجيش من المنطقة. وتم تداول توثيقات على شبكات التواصل لعناصر من المعارضة أمام مركز الشرطة المركزي في القنيطرة ويعلنون أن المنطقة بيدهم.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر بالمعارضة السورية، أن الجيش السوري بدأ بالانسحاب من منطقة القنيطرة. صباح اليوم. اعترف الجيش السوري، بانسحابه من منطقة درعا ومنطقة السويداء الدرزية جنوبي البلاد بعد سيطرة المسلحين عليها.

كما أعلن المسلحون سيطرتهم على قريتي كناكر ودير ماكر جنوب غرب دمشق. تبعد قرية كناكر عن العاصمة دمشق حوالي 20 كيلومتراً. كما تحدثت قناة الجزيرة عن انسحاب الجيش السوري من بلدة عرطوز والمناطق المحيطة بغرب دمشق. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن المسلحين سيطروا على كتيبة مدفعية في الضاحية الغربية لدمشق.

وعلى إثر التطورات في سوريا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تقرر تعزيز قوات إضافية في هضبة الجولان قرب الحدود السورية، إضافة إلى كتائب مشاة، هذا بالإضافة إلى أنه تقرر أمس تعزيز الفرقة 210 المسؤولة عن المنطقة الواقعة على حدود هضبة الجولان، مع مئات المقاتلين الإضافيين من وحدات التأهيل.