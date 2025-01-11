تقرير: واشنطن تضمن انسحاب القوات الإسرائيلية كاملاً من جنوب لبنان قبل نهاية المهلة المحددة بـ60 يوماً

أكد المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين للسلطات اللبنانية، اليوم السبت، على أن "واشنطن تضمن انسحاب القوات الإسرائيلية كاملاً من جنوب لبنان قبل نهاية المهلة المحددة بـ60 يوماً"، وطلب من الجيش اللبناني "تعزيز وحداته ورفع درجة تأهبها لسد الفراغ الذي حدث بعد الانسحاب الإسرائيلي". وشدد أيضاً على "أهمية تسليم حزب الله كامل سلاحه جنوب الليطاني للجيش اللبناني" بحسب ما أوردته صحيفة الأخبار اللبنانية.

وذكرت مصادر للصحيفة أن "هوكشتاين ناقش هذا الجدول الزمني في اجتماع اللجنة الإشرافية على الاتفاقية الاثنين المنصرم، وأبلغ بعد ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي وقائد الجيش (الرئيس الجديد) أنه حصل من إسرائيل على جدول زمني مفصل يحدد 26 كانون الثاني/يناير موعدا نهائيا للانسحاب".

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وبحسب الصحيفة، فهم أموس هوكشتاين من القيادة العسكرية اللبنانية أن "هناك اتفاقا مع حزب الله بشأن هذه القضية"، ومن المتوقع أن يعلن الجيش لاحقاً أن المنطقة الواقعة جنوب الليطاني خالية من أي وجود عسكري أو سلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية.