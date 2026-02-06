الجيش الإسرائيلي يُبقي على حالة اليقظة ولا تغييرات في الأوامر العامة

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، قدم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، اليوم الجمعة، آخر المستجدات حول الوضع الأمني ​​والعمليات العسكرية خلال الأسبوع المنصرم، وأكد على "استمرار يقظة القوات الإسرائيلية"، مطمئناً الجمهور بأنه "لا توجد أي تغييرات على الأوامر السارية حالياً". ووفقاً للمتحدث، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته على جميع الجبهات، "دفاعياً وهجومياً"، بهدف رئيسي هو تعزيز القدرات العملياتية وحماية المواطنين الإسرائيليين.

وتابع"في قطاع غزة، نُفذت عدة غارات كبيرة في الأيام الأخيرة رداً على انتهاكات حماس لوقف إطلاق النار. وقد أسفرت هذه العمليات، على وجه الخصوص، عن القضاء على متورطين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023".

وشدد إيفي دفرين على "استمرار العمليات العسكرية خارج الخط الأصفر، الذي يُمثل منطقة عازلة حيوية بين المستوطنات الإسرائيلية والتهديدات الأمنية المنبثقة من غزة، يهدف هذا التواجد إلى منع أي محاولة للتسلل أو الهجوم على الأراضي الإسرائيلية".

