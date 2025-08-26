احتجاجات في إدلب وبيان من الساحل..الشارع السوري يرفض حكومة الشرع

قد يعجبك أيضًا -

الغضبُ الشعبيُّ في سوريا يتواصل، خرجتْ حشودٌ من المتظاهرينَ في مدينةِ إدلب، رافعينَ شعاراتٍ غاضبةً ضدّ من وصفوهم بـ”المتسلقينَ على الثورةِ”، متهمينَ القياداتِ الحاليةَ بأنّها لا تُعبّرُ عن تطلّعاتِ الشعبِ في الدولةِ الجديدة.

وفي مُوازاةِ ذلكَ، أصدرَ وجهاءُ من القرداحة وجبلة بيانًا طالبوا فيهِ بوقفِ سياسةِ الاعتقالِ التعسفيِّ، والإفراجِ الفوريِّ عن المعتقلينَ السياسيينَ، محذرينَ من أنَّ استمرارَ هذهِ السياسةِ يُفاقمُ الاحتقانَ ويُهددُ بانفجارٍ اجتماعيٍّ في الساحل.

البيانُ حمّلَ حكومةَ الشرعِ مسؤوليةَ الجرائمِ الأخيرةِ في الساحلِ والسويداءِ، وأكّدَ أنَّ الشارعَ السوريَّ لم يَعُدْ يَقبلُ بسياساتِ الاعتقالِ والقمعِ، ولا بتحويلِ مؤسساتِ الدولةِ إلى أداةٍ للنهبِ. وأضافَ أنَّ الأزمةَ الاقتصاديةَ والانهيارَ المعيشيَّ جعلا حالةَ السخطِ الشعبيِّ تصلُ إلى مستوياتٍ غيرِ مسبوقة.

وبينَ إدلب ومنبج والساحلِ والسويداء، تتسعُ رقعةُ الغضبِ الشعبيِّ في سوريا، ما يضعُ حكومةَ الشرعِ أمامَ مأزقٍ حقيقيٍّ، في ظلِّ دعواتٍ متزايدةٍ لتصعيدِ الحَراكِ السلميِّ ضدّ القياداتِ المتَّهَمةِ بالفسادِ والقمعِ وشلالِ الدمِ الذي لم ينتهِ، وأوصلَ البلادَ لأسوأِ حالةٍ اقتصاديّةٍ واجتماعيّة.