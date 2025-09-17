قد يعجبك أيضًا -

على خلفية خارطة الطريق التي استعرضها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بخصوص السويداء في عمان بحضور المبعوث الأمريكي توم باراك ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أكد أيسر الولي - مدير منظمة دروز بلا حدود أن "السويداء ترفض خارطة الطريق ولا حوار مع الشرع". لمتابعة مداخلته كاملة.

جاء تصريح الولي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :" غاب في المبادرة ثلاثة مطالب هامة ومشروعة لأبناء السويداء ، الأولى لجنة تقصي في مجازر الساحل وقضية المتطرفين في القرى الشمالية ومحاسبة من ارتكب الجرائم…السويداء لا زالت عند موقفها، لا حوار ولا تفاوض مع هذه الحكومة الإرهابية".

