"السويداء ترفض خارطة الطريق ولا حوار مع الشرع"

شدد الناشط السوري من السويداء على أن "السويداء لا زالت على موقفها وترفض التفاوض مع حكومة الشرع"

طفلة سورية تحمل لافتة خلال احتجاج على الوضع الإنساني في مدينة السويداء، في 28 يوليو/تموز 2025.
على خلفية خارطة الطريق التي استعرضها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بخصوص السويداء في عمان بحضور المبعوث الأمريكي توم باراك ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أكد أيسر الولي - مدير منظمة دروز بلا حدود أن "السويداء ترفض خارطة الطريق ولا حوار مع الشرع". لمتابعة مداخلته كاملة.

Video poster
جاء تصريح الولي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :" غاب في المبادرة ثلاثة مطالب هامة ومشروعة لأبناء السويداء ، الأولى لجنة تقصي في مجازر الساحل وقضية المتطرفين في القرى الشمالية ومحاسبة من ارتكب الجرائم…السويداء لا زالت عند موقفها، لا حوار ولا تفاوض مع هذه الحكومة الإرهابية".

Video poster
