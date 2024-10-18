الرئيس الروسي: "موسكو تدعم حل الدولتين، وسنناقش ذلك خلال قمة ’بريكس’"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن"موسكو تدعم حل الدولتين في الصراع بالشرق الأوسط"، مؤكداً أنه "سيتم نقاش ذلك خلال قمة بريكس"، وتابع"على تواصل مع كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية"

وأضاف الرئيس الروسي أن نظيره الفلسطيني محمود عباس مدعو للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس" في روسيا.

ومن المقرر أن تستضيف روسيا قمة دول "بريكس" الأسبوع الوشيك.