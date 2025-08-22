قد يعجبك أيضًا -

على خلفية المباحثات بين إسرائيل وسوريا حول اتفاق أمني مرتقب، طالب الصحافي السوري عبد الجليل السعيد وزير الخارجية السوري الشيباني قائلا :"يا اسعد الشيباني : لاتصدق ديرمر .. إسرائيل ستعود وتقصف سوريا"لمتابعة تصريحه كاملا في الفيديو

جاء تصريح الصحافي السعيد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي والذي أكد أنه "يستبعد التطبيع بشقه السياسي، لكن خاطر المكون الدرزي الكريم في سوريا برئاسة الشيخ الهجري كبير بالنسبة للجانب الإسرائيلي لأن الشيخ موفق طريف شيخ الدروز في إسرائيل حين طلب من رئيس الأركان الإسرائيلي قصف دمشق، تحقق الأمر.. "

وتابع :"السؤال الأكبر هنا، هل ستتوقف إسرائيل عن قصف دمشق، وهل ديرمر صادق مع الشيباني، أقول ، لا ، ديرمر يقوم ببيعنا الوهم، وسيعود نتنياهو بالاعتداء على دمشق، ولن نحصل من إسرائيل إلا على الخراب والدمار.. وأنا نصيحتي عبر هذا الشاشة الى السيد أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري ..لا تصدق ديرمر ولاتصدق نتنياهو ، حيث أن نتنياهو بمجرد ما يقول الشيخ حكمت الهجري فالتخرج الـاف 18 والاف 38 لتغرد فوق قصر الشعب ، ستخرج بلمحة عين ، لأن خاطر الدروز في إسرائيل مهم جدا لنتنياهو".

الحلقة كاملة: