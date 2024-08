اليمن: خمسة قتلى وإصابة 13 شخصا في حصيلة أولية اثر انفجار محطة غاز في عدن

قالت مصادر طبية يمنية، مساء اليوم الجمعة، إن "عدداً من الأشخاص لقوا حتفهم، وأصيب آخرون في انفجارين متتاليين، وقع الأول في محطة لتعبئة الغاز في مديرية المنصورة شمالي مدينة عدن، وتبعه انفجار آخر أكثر قوة لصهريج محمل بالغاز كان على مقربة من موقع الانفجار الأول، وخلف كرة من اللهب".

https://x.com/i/web/status/1829619000630001808