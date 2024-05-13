الرئيس الإسرائيلي في مراسم "يوم الذكرى": "نحن نحزن على الضحايا ولكننا سنعيد البناء"

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ كلمة بعد ظهر اليوم الاثنين في الحفل الوطني لإحياء يوم الذكرى (يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في حروب إسرائيل وضحايا الأعمال العدائية) الذي أقيم في جبل هرتسل في القدس،: "نلتقي اليوم بقلوب مهزوزة ومذهولة ومصدومة. نلتقي في وقت لا نزال فيه بعيدين عن استيعاب وفهم والتعبير بالكلمات عن عبء الألم الذي حملناه منذ 7 أكتوبر".

وأكد هرتسوغ على أنه : "في كل عام في هذا اليوم المقدس نجتمع ونقف هنا معكم، يا أبناء وبنات العائلات التي ضحّت بأحبائها، وأكتافنا ترزح تحت وطأة الحزن العميق" وتابع"ومع ذلك، في الوقت نفسه، نحن نتمتع بامتياز كوننا جزءًا من هذا الشعب، شعب لديه مثل هؤلاء الأبناء وهذه البنات."

وأشار إلى أنه“هذا العام، في أبشع هجوم إرهابي منذ تأسيسنا على أرضنا، تم أخذ عائلات بأكملها منا بقسوة، ونحن نحيي ذكرى أحبائنا الذين قتلوا وذبحوا يرافقنا اليوم ممثلون عن العائلات التي فقدت أحباءها في أعمال إرهابية وعدائية مختلفة. لقد أُخذ منا الكثير من أبنائنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا الأحباء بقسوة وألم".

وأضاف هرتسوغ أن “هجوم 7 أكتوبر كان اعتداء على حقوقنا وسيادتنا في وطننا، في دولتنا الوحيدة، إسرائيل، كما هو الحال في كل جيل، ينهض الأعداء لتدميرنا، في هذه اللحظة المقدسة، نجتمع، أجيال من العائلات المكلومة، وأجيال من الناجين، على أرض أجدادنا الحبيبة حدادًا على ضحايا 7 أكتوبر والصراع الذي أعقبه. وكذلك جميع ضحايا الأعمال العدائية منذ بداية عودة اليهود إلى أرضهم".

واختتم هرتسوغ كلمته قائلا:"أيها العائلات الحبيبة. لا يمكن لأحد أن يضع نفسه مكانكم. أصلي كل يوم لكي نستحق، كأفراد وكمجتمع، تضحياتكم الهائلة. إن دورنا، ودور كل شعب إسرائيل، هو دعمكم. لكن جرحنا لن يلتئم إلا بعد عودة جميع الرهائن، وهي خطوة ضرورية في عملية إعادة الإعمار بالنسبة لنا جميعاً، كأعداء، مقيدين برباط الحياة إلى الأبد. وإحياءً لذكراهم ومن أجل خلاصهم، سنضيف الحياة هنا، على هذه الأرض الطيبة”.