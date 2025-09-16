بعد هجوم الدوحة: هل ستنجح مصر بدفع مبادرتها لتحالف ناتو عربي؟

قد يعجبك أيضًا -

في لحظةٍ مشحونة بالغضب العربي والإسلامي من ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة والدول العربية والاستهداف الذي طاول العاصمة القطرية الدوحة، طرحت مصر خلال أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة مقترحًا استراتيجيًا يتمثل في إنشاء جيش أو قوة عربية إسلامية موحدة، يهدف إلى التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني وحماية الأمن القومي العربي والإسلامي.

اقتراح مصري جاء في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، وما نتج عنها من خسائر بشرية جسيمة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، وترى القاهرة أن الاستجابة الجماعية لمثل هذه التحديات أصبحت ضرورة ملحة، خصوصًا أن الاعتداءات لا تستهدف الأراضي الفلسطينية فقط، بل امتد تهديدها على المنطقة بأكملها.

القوة المقترحة ستعتمد على مبدأ التنسيق العسكري المشترك، بحيث تسهم كل دولة عربية وإسلامية بالكوادر والتجهيزات وفق إمكاناتها، بما يضمن فعالية التحرك ويعزز مفهوم الردع الجماعي، كما يشمل المقترح إنشاء غرفة عمليات مشتركة لتبادل المعلومات، وتنسيق المواقف السياسية والدبلوماسية إلى جانب العمل العسكري.

الطرح المصري لاقى ترحيبًا مبدئيًا من دولٍ عدة ، إذ اعتُبر خطوة تعكس روح التضامن والوحدة التي تحتاجها الأمة في هذه المرحلة الحرجة، ومع ذلك، تبقى الحاجة لمزيد من الحوار لوضع آليات عملية للتنفيذ، وضمان أن تكون هذه القوة أداة دفاعية تحفظ الحقوق وتدعم تطلعات الشعوب العربية والإسلامية للحرية والكرامة.

إن تشكيل جيشٍ موحّد ليس مجرد خيار دبلوماسي عابر كما يراه مراقبون، بل هو اختبار حقيقي لإرادة الأمة، إما أن تتوحد صفوفها دفاعًا عن كل الدول العربية وشعوبها، أو تظل أسيرة بيانات الشجب التي لا توقف رصاصة ولا تحمي طفلاً من تحت الركام.