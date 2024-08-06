بدأ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كلمة اليوم (الثلاثاء) بمناسبة مرور أسبوع على اغتيال القائد العسكري للحزب فؤاد شكر في غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت مكتبه في الضاحية الجنوبية.

وقال نصر الله في كلمنه إن "إسرائيل تحاول زعزعة استقرار لبنان بعد طلعات جوية فوق بيروت قبل خطابه". وتوجه نصر الله الى سكان مدينة حيفا شمال إسرائيل محذرا "يجب على سكان حيفا الاستعداد لكافة السيناريوهات وقال إن إسرائيل تخشى من الرد الإيراني على اغتيال هنية وهي تتوجه الى الولايات المتحدة ودول الغرب لأنها غير قادرة للدفاع عن نفسها لوحدها" وقال إن "الانتظار الإسرائيلي على رد حزب الله هو جزء من العقاب".

ورفع نصر الله خلال كلمته سقف تهديداته "يجب على إسرائيل من الشمال إلى الجنوب أن تنتظر ردنا"، مؤكدا على أن "ايران سترد وحزب الله سيرد"، مضيفا أن "ايران وحزب الله واليمن سيردون بعد اغتيال هنية وشكر، سنرد على الاعتداءات وإسرائيل تنتظر وتترقب"، وقال إن "المصانع الإسرائيلية في الشمال يمكن تدميرها في ساعة واحدة"

كما هاجم نصر الله نتنياهو في خطابه وقال إن "نتنياهو لا يريد وقف الحرب أو وقف إطلاق النار. وهو يصر على هذا في كل اتفاق" وأضاف "نتنياهو يريد السيطرة على غزة أمنيا، الإسرائيليون لا يتقبلون دولة فلسطينية أيضا حتى في غزة".

وخلال الخطاب طلبت السلطات الإسرائيلية من سكان مدينة نهاريا وكريات شمونة والجليل الأعلى البقاء بالقرب من المناطق المحمية. وأضافوا بطلبهم: "تجنبوا التجمع قدر الامكان في المناطق المفتوحة ، منذ هذه اللحظة حتى يتم إبلاغكم بخلاف ذلك".

من جانبه أعلن حزب الله مسؤوليته عن إصابة 19 إسرائيليا في هجوم المسيرات شمال إسرائيل وقال إنه بعث الرشقة تجاه قاعدة عسكرية ردا على اغتيال القائد في قوة الرضوان الاثنين. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جزءا من الإصابات جراء سقوط صاروخ اعتراضي أخطأ الهدف في الجو وضرب الأرض. وافيد أن الحدث قيد التحقيق، وخلال اليوم سمعت صافرات عديدة في الشمال، خصوصا في منطقة الجليل والجولان.