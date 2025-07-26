ماكرون يدفع نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية رغم تخلي شركاءه

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روج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمبادرة دبلوماسية خلال الأشهر الأخيرة للاعتراف بدولة فلسطينية، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية. ووفقًا للخطة، كان من المتوقع أن تعلن فرنسا وبريطانيا وكندا عن هذا الاعتراف، إلى جانب جهود لإقناع الدول العربية بتبني موقف أكثر اعتدالًا تجاه إسرائيل في مؤتمر للأمم المتحدة. إلا أن ماكرون لم يحظَ بدعم واسع: فقد ذكرت وكالة رويترز اليوم (السبت) أن ثلاثة دبلوماسيين غربيين قالوا إن لندن تخشى مواجهة مع الولايات المتحدة، وأن أوتاوا تبنت موقفًا مشابهًا، مما ترك ماكرون وحيدًا تقريبًا.

قال دبلوماسي فرنسي: "من الواضح لنا أننا لا نستطيع الانتظار أكثر لجلب شركاء"، موضحًا أن باريس ستسعى لتوسيع الشراكة قبل المؤتمر المقرر عقده في سبتمبر/أيلول حول حل الدولتين.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية، أثار ماكرون هذه القضية في محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسبقًا. يرتبط إعلان ماكرون يوم الخميس الماضي عن اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية بنسخة متجددة من مبادرة فرنسية في إطار الأمم المتحدة: سيُعقد مؤتمر وزاري في نيويورك الأسبوع المقبل، وفي سبتمبر/أيلول، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، من المتوقع عقد قمة بمشاركة رؤساء الدول - حيث يخطط ماكرون للإعلان عن الاعتراف.

تشير باريس إلى ضغوط شديدة مارستها إسرائيل في الأشهر الأخيرة لعرقلة المبادرة، بما في ذلك تحذيرات من الإضرار بالتعاون الاستخباراتي وتعقيد مشاريع فرنسا الإقليمية، بل وتلمح إلى إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ومع ذلك، تعتقد مصادر فرنسية أن نتنياهو سيواصل سياسة التمركز في الضفة الغربية على أي حال. وحسب هذه المصادر، فإن تصويت الكنيست يوم الأربعاء لصالح إعلان غير ملزم يدعو إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية - وهي خطوة تُعتبر ضمًا فعليًا - قد سرّع من وتيرة القرار في فرنسا.

وقال مسؤول فرنسي كبير: "إذا كانت هناك لحظة تاريخية للاعتراف بدولة فلسطينية، ولو رمزيًا، فربما تكون هذه هي اللحظة".