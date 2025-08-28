باريس تدرس تبادل السفارات مع السلطة الفلسطينية بعد الإعتراف المرتقب بالدولة الفلسطينية

قد يعجبك أيضًا -

مرحلةٌ غيرُ مسبوقةٍ من التوترِ في العلاقاتِ الفرنسيةِ الإسرائيلية.. خلافٌ لم يتوقفْ عند حدودِ التصريحات... إذْ تدرسُ فرنسا فتحَ سفارةٍ فلسطينيةٍ في باريس وأخرى لها في الضفةِ الغربية عقبَ اعترافٍ مرتقبٍ بدولةِ فلسطينيةٍ الشهرَ المقبل في خطوةٍ من شأنها أن تزيدَ التوترَ مع إسرائيل.

القصةُ بدأت في السابعِ عشر من آب الجاري، حين وجّه نتنياهو رسالةً إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهمه فيها بالتقاعسِ عن مواجهةِ معاداةِ السامية، واعتبر دعوةَ باريس للاعترافِ بدولةٍ فلسطينية مكافأةً للإرهاب. الردُّ الفرنسي لم يتأخر، إذ وصف ماكرون هذه الاتهامات بأنها إهانةٌ لفرنسا بأكملِها، مؤكدًا أن مكافحةَ معاداةِ السامية لا يمكنُ أن تكونَ أداةً للاستغلالِ السياسي.

التوترُ بين الجانبين امتد إلى جهودٍ دبلوماسية أوسع شملت تحركاتٍ فرنسيةً عربيةً لوضعِ استراتيجيةٍ لليومِ التالي في غزة"، تتضمنُ ترتيباتٍ أمنيةً وانتقاليةً وإعادةَ إعمارِ القطاع، وتجديدِ الحكم الفلسطيني بعيدًا عن سيطرةِ حماس... وسطَ تساؤلاتٍ حول ما إذا كانت الأزمةُ ستنتهي بقطيعةٍ سياسيةٍ أعمق أم ستفرضُ التحالفاتُ التاريخية والأمنية ُالتهدئةَ لاحقًا....