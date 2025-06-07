عائلات الرهائن: "نتنياهو نسف الاتفاق ودفع نحو الحرب"

هاجمت عائلات الرهائن من ساحة الرهائن بتل أبيب في بيان، اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمةً إياه مباشرةً بنقض اتفاقٍ قالوا إنه سيُعيد جميع الرهائن ويُنهي الحرب، وقال شاي موزيس، أحد أقارب الرهية السابق غادي موزيس: "هذا هو اليوم الـ 610 لأحبائنا في غزة. منذ أن نقض نتنياهو الاتفاق، سقط 20 مقاتلاً، 8 منهم هذا الأسبوع فقط. لولا اعتباراته السياسية، لكانوا جميعاً في منازلهم الآن".

وقال إيتسيك هورن، والد المختطف إيتان هورن، "ابني محتجز في نفق، يُعاني من التهابات خطيرة، ولا يتلقى أي علاج. سمعنا أن المفاوضات متوقفة - أناشد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف: ضعوا حداً لهذا المخطط الذي يُطيل أمد الحرب. اسعوا للتوصل إلى اتفاق شامل. إنه ممكن!".

وجاء في البيان "الاتفاقيات وحدها تُعيد المختطفين أحياءً، والحرب تقتلهم. لسنا مستعدين للتسامح مع عمليات إنقاذ أكثر خطورة. إنهاء الحرب باتفاق يصب في مصلحة إسرائيل".

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الليلة: تجمع في ساحة المختطفين

وفي الوقت نفسه، سيُقيم مقر عائلات المختطفين تجمعًا مركزيًا الليلة في ساحة المختطفين بتل أبيب. وجاء في البيان: "في ضوء الأنباء الصعبة عن القتال في غزة وعودة غادي حجاي وجودي وينشتاين حجاي ونتبونغ بينتا، تدعو عائلات المختطفين الشعب الإسرائيلي بكل أطيافه للتجمع في المسيرة المركزية في ساحة المختطفين، وفي مختلف المسيرات في جميع أنحاء البلاد، في نداء مشترك لصانعي القرار. بعد عشرين شهرًا عصيبة، أصبحت فيها الحرب الأطول في تاريخ البلاد، نحتاج إلى اتفاق شامل يعيد جميع المختطفين الخمسة والخمسين. الشعب هو من يختار المختطفين. وحده الاتفاق الشامل سيحقق النصر الإسرائيلي، وإعادة الإعمار الوطني، والنهوض". برنامج التجمع

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