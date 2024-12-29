منع أسماء الأسد من العودة الى بريطانيا لتلقي العلاج من السرطان، وهذا هو السبب

زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد أسماء ، تعاني خلال الفترة الأخيرة من تراجع في حالتها الصحية، وأفادت تقارير أنها ممنوعة من العودة لبريطانيا لتلقي العلاج بالسرطان وذلك بعد انتهاء صلاحية جواز سفرها".

أسماء الأسد (49 عاما) لن تتمكن من العودة إلى لندن موطنها بدون وثائق السفر الرسمية التي تخصها، وذلك على ضوء معاناتها من حالة صحية خطيرة جراء إصابتها بسرطان الدم واحتمال نجاتها هو 50-50 فقط.

هذا وأكدت مصادر وايتهول من جانبها أن أسماء، التي تحمل أيضًا الجنسية السورية، لم تعد تحمل وثائق سفر بريطانية صالحة بعد انتهاء صلاحية جواز سفرها في عام 2020.

في حين ذكرت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أن الحكومة لن تسمح لها بالعودة إلى البلاد، لأن القرار "لا يمكن أن يستند فقط إلى أسباب صحية".

ويشار الى أن تقارير سابقة أفادت بأن والدها طبيب القلب الشهير، فواز الأخرس، غادر عيادته في هارلي ستريت، فيما يبدو أنه محاولة لرعاية ابنته التي فرت إلى روسيا بعد انهيار نظام زوجها.

كما كانت هناك تكهنات في الأيام الأخيرة بأن أسماء تتطلع إلى الطلاق من الأسد وتريد العودة إلى بريطانيا لمواصلة علاجها الحيوي من السرطان.