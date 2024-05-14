برزان مجيد والملقب "بالعقرب" أخطر مهربي البشر ، اليكم التفاصيل عن اعتقاله

في خبر هزّ أرجاء العالم، أعلنت سلطات الأمن في إقليم كردستان العراق عن القبض على أحد أبرز مهربي البشر إلى أوروبا، العراقي المعروف باسم "العقرب".

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وبحسب المعلومات، تمّت عملية القبض على برزان مجيد، الملقب بـ "العقرب" في منطقة السليمانية، وذلك بناءً على طلب من الإنتربول "بعد تبادل المعلومات الاستخبارية".

ويُعدّ "العقرب" أحد أخطر مهربي البشر، حيث تشير التقديرات إلى أنه مسؤول عن تهريب آلاف الأشخاص من العراق وسوريا ودول أخرى إلى أوروبا، عبر طرق محفوفة بالمخاطر.

واشتهر "العقرب" بقدرته على التملص من قبضة السلطات، ممّا جعله هدفًا رئيسيًا لوكالات إنفاذ القانون في مختلف الدول.

ويُرجّح أن يتمّ تسليم "العقرب" إلى السلطات المختصة لمحاكمته على جرائمه. وتُعدّ هذه العملية ضربة قوية لشبكات تهريب البشر التي تنشط في المنطقة، وتُرسل رسالة قوية مفادها أنّ مهربي البشر لن يفلتوا من العقاب.