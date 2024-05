برزان مجيد والملقب "بالعقرب" أخطر مهربي البشر ، اليكم التفاصيل عن اعتقاله

في خبر هزّ أرجاء العالم، أعلنت سلطات الأمن في إقليم كردستان العراق عن القبض على أحد أبرز مهربي البشر إلى أوروبا، العراقي المعروف باسم "العقرب".

