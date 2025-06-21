روسيا تبعث هذه الرسالة للولايات المتحدة بخصوص ايران

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نقلت روسيا رسالة إلى الولايات المتحدة طالبت خلالها واشنطن "لا تهاجموا في ايران". ووفقا للنشر في هيئة البث الرسمية صرح مسؤولون مطلعون على المحادثات بين موسكو وواشنطن، أن الحديث لا يدور عن تهديد- وإنما رسالة تهدف إلى ثني الرئيس دونالد ترامب من اتخاذ قرار بمهاجمة ايران.

ويشار الى وجود تقييمات وقناعات إسرائيلية بأن الرئيس ترامب قريب من اتخاذ قرار بالهجوم ضد ايران، ويقولون إن هذا يحدث في كل لحظة.

ووفقا للتقرير فإن إسرائيل تحاول فهم ما سيقرره ترامب ، وترجح أنه في النهاية سيقرر عدم الانضمام الى القتال في ايران. وأفادت مصادر مطلعة على المخططات بأن ترامب يفضل المفاوضات. أيضا المؤسسة الأمنية لا تعرف ما إذا كان الإطار الزمني الذي حدده ترامب الجمعة حتى أسبوعين- صحيح أم مجرد خدعة.