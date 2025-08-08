المفاوض الإسرائيلي السابق بشأن المخطوفين:"حماس تشجعت باعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية"

قد يعجبك أيضًا -

قال المفاوض الإسرائيلي السابق إن "حماس تشجعت باعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية"، وانضم آدي روتيم، كبير مفاوض الإسرائيليين السابقين نيابةً عن جهاز الأمن العام (الشاباك)، إلى قناة i24NEWS في حوار صريح. حتى أشهر قليلة مضت، لعب روتيم دورًا رئيسيًا في مفاوضات بالغة الأهمية بشأن حماس والمخطوفين ومستقبل غزة.

وفيما يتعلق بحماس، قال روتيم إن "عز الدين الحداد، قائد حماس الجديد في غزة، ازدادت ثقته بنفسه بفضل نجاحه في ساحة المعركة، وعلى الصعيد الدبلوماسي، والدعاية، والمفاوضات". وأوضح روتيم أن "النجاح في ساحة المعركة" بالنسبة لحماس يعني التمكن من قتل جنود إسرائيليين، مهما كان هذا "النجاح" قليلًا أو تافهًا من الناحية العسكرية - فالتمكن من قتل جندي إسرائيلي واحد هو سبب للاحتفال بغض النظر عن عدد عناصر حماس الذين يُقتلون في القتال.

على الصعيد الدبلوماسي، مثّل الاعتراف المُخطط له من فرنسا وبريطانيا ودول أخرى بالدولة الفلسطينية نجاحًا باهرًا لا جدال فيه للجماعة الجهادية، "إنجازًا يُحتذى به" في سياق الإنجازات التي حققتها مذبحة السابع من أكتوبر. أما على صعيد الدعاية، فقد حققت حماس نصرًا باهرًا بتصوير الوضع في غزة على أنه حالة تجويع مُتعمد للسكان المدنيين.