مسؤول إسرائيلي رفيع يحذر: "قد نحصل على نموذج حزب الله في غزة"

حذر مسؤول إسرائيلي رفيع في حديث مع i24NEWS أنه "إذا تساهلنا مع نشاط حماس في اللجنة التكنوقراطية - فقد نحصل على نموذج حزب الله في قطاع غزة" .

المسؤول الكبير يقول إن إسرائيل لن تكون قادرة على تدمير حماس فعليًا في ظل اللجنة، بل فقط مهاجمة تعاظم قوتها وتأخيرها - كما يحدث في لبنان. ووفقًا للتصريحات، لن يكون هناك مفر من جولة أخرى ضد حماس في المستقبل.

هذا الصباح نشر الجيش الإسرائيلي معطيات حول المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع منذ السابع من أكتوبر، والتي تفيد بأنه دخلت مساعدات بأربعة أضعاف الحاجة. وفي جهاز الأمن حذروا المستوى السياسي من أن حماس تتعزز بمئات الشاحنات التي تدخل يوميًا.

حتى اليوم وكجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار - يدخل حوالي 4,200 شاحنة كل أسبوع. ووفقاً لجهاز الأمن الإسرائيلي، فإن حوالي 200 شاحنة يومياً تكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة، لكن المتوسط حالياً يبلغ نحو 600 شاحنة يومياً.