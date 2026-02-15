حَصْرِيّ: توقعات بتشكيل حكومة سورية بدعم أمريكي يرأسها فهد المصري

من المتوقع أن يطلق الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الأسابيع المقبلة ورشة عمل لتشكيل حكومة سورية جديدة شاملة ذات صلاحيات موسعة، وفقاً لمصدر سوري مقرب من الرئيس الشرع تحدث إلى i24NEWS. وستضم هذه الحكومة شخصيات من مختلف أطياف المجتمع السوري في محاولة لمعالجة مخاوف الأقليات وسيتم اختيار أفراد يتمتعون بشرعية محلية ودولية على حد سواء.

علمت i24NEWS أن هناك مرشحًا بارزًا يُنظر إليه لمنصب رئيس الوزراء، وهو السياسي السوري المخضرم فهد المصري، رئيس الحزب السوري الحر. وقال مسؤول أمريكي إن إدارة ترامب "تقدّر دعم المصري لمواقف واشنطن بشأن سوريا والمنطقة، وأن سوريا ستكون في حال أفضل إذا تقلد منصبًا مؤثرًا."

وأبلغنا المصدر السوري أن الحكومة السورية الجديدة ستتبنى "خطة تدريجية لدمج عدة وزارات لتحقيق مزيد من التكامل والكفاءة."

وفقًا للمسؤول الأمريكي، فإن ورشة العمل لتشكيل حكومة جديدة هي واحدة من عدة أفكار تم طرحها ومناقشتها من أجل الوصول إلى حكومة أكثر ديمومة وليست انتقالية.

قال المسؤول إن قرار السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك بسحب الدعم عن قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد يعود جزئياً إلى اعتقاده بأن أكراد سوريا يجب أن يكونوا جزءاً من الحكومة في دمشق من أجل منحها مزيداً من الشرعية.

قال المسؤول الأمريكي: "الإعلان عن أن تفويض قوات سوريا الديمقراطية قد انتهى من وجهة نظر واشنطن هو وسيلة لتشجيع الأكراد على الاندماج وتسريع عملية تشكيل تلك الحكومة الواسعة والشاملة".

تواصلت قناة i24NEWS مع فهد المصري لسؤاله عن استعداده لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة السورية المقبلة. ورفض المصري تأكيد أو نفي ترشيحه، لكنه شدد على أن "الأولوية يجب أن تظل لاستقرار ووحدة سوريا بدلاً من الأدوار الفردية."

أعرب المصري عن تقديره العميق للرئيس ترامب ولموقف الإدارة الأمريكية تجاه سوريا، واصفاً إياه بأنه "مبدئي وذو أهمية استراتيجية". وأكد المصري ثقته في قيادة الرئيس الشرع خلال هذه الفترة المحورية، مشدداً على أن نجاح المرحلة الانتقالية أمر حيوي للمصلحة الوطنية والاستقرار الإقليمي.