مصدر لـi24NEWS: "نتنياهو لن يرفض صفقة جزئية إذا ما تم التوصل إليها"

حتى اليوم تستمر مفاوضات صفقة المختطفين، دون أي مقترح حقيقي لاتفاق شامل يُنهي الحرب في هذه المرحلة. ونشر المراسل السياسي i24NEWS بالعبرية نداف إليمالك، مساء اليوم السبت، في "مجلة السبت" مع ميخال رابينوفيتش أنه لم يتم تحقيق أي تقدم يُذكر في المحادثات بين وفد حماس والمصريين، بما يُمكّن إسرائيل من التقدم في المفاوضات.

فيما صرّح مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS بأن "نتنياهو لن يرفض صفقة جزئية إذا ما تم التوصل إليها". في الوقت نفسه، وجّه الأمريكيون تحذيرًا لإسرائيل، مُشيرين إلى أن "الحرب مستمرة منذ فترة طويلة، ويجب اتخاذ قرارات".

مع ذلك، يتحدث فريق التفاوض الإسرائيلي عن تغيير في موقف حماس، فإذا أعلنت خلال الأيام المقبلة استعدادها للتوصل إلى مفاوضات تسوية، ستُرسل إسرائيل فريقًا إلى الدوحة.