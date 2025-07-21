شروط الأكراد لمساعدة نظام الشرع بفرض الاستقرار في سوريا

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وضع الأكراد في سوريا شروطا للأمريكيين بعد مطالبة واشنطن بأن تقوم القوات الكردية في سوريا بمساعدة السلطات في دمشق لإعادة الاستقرار في البلاد.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن الطلب الأمريكي نقل نهاية الأسبوع الأخير خلال اجتماع أجراه مبعوث الرئيس الأمريكي الى سوريا توم باراك مع قائد القوات الكردية في سوريا مظلوم عبدي، وعبر باراك خلال الاجتماع عن شكوكه في قدرة حكومة أحمد الشرع السيطرة على الوضع.

وفي إطار ذلك طالبت القوات الكردية بوقف هجوم السلطات السورية على جبل الدروز، وطالب الأكراد بإنشاء ممر إنساني بين المناطق التي يسيطر عليها الأكراد وجبل الدروز.

في الوقت نفسه، طالب الأكراد بإشراك الزعيم الروحي للدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، في أي حوار للتوصل إلى تسوية في سوريا. هذا الزعيم الدرزي الذي يقود خطًا متشددًا ضد نظام أحمد الشرع.

يطالب الأكراد أيضًا بتعهد مكتوب من الرئيس السوري الشرع بحماية الأقليات في جميع أنحاء البلاد. ووفقًا لمصادر لهيئة البث الرسمية ، فإنه بدون استيفاء هذه الشروط، لن يتمكن الأكراد من مساعدة النظام الجديد على استعادة الاستقرار في سوريا. وفي ظل هذه الظروف، يُخشى أن تتدهور البلاد إلى حالة من الفوضى.