بهذه الطريقة ساعدت روسيا بشار الأسد على الهروب بدون ترك أي أثر

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن روسيا أقنعت الرئيس السوري السابق بشار الأسد بأنه سيخسر المعركة ضد فصائل المعارضة في البلاد، وعرضت عليه وعلى عائلته اللجوء والمساعدة في الهروب.

وبحسب التقارير، نظم عملاء المخابرات الروسية عملية الهروب، ونقلوا الأسد عبر القاعدة الجوية في سوريا، مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال الخاص بالطائرة لتجنب تعقبه.

وعلق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريبكوف على التقرير وقال إنهم نقلوا الأسد إلى بلادهم "بأكثر الطرق أمانا". كما سُئل ريبكوف عما إذا كانوا يعتزمون تسليم الأسد للمحاكمة على جرائمه ضد الإنسانية في سوريا، فأجاب بالنفي قائلاً إن روسيا ليست طرفاً في اتفاقية محكمة لاهاي الجنائية. وفي الوقت نفسه، قال إن بلاده ستكون بالتأكيد مستعدة للنظر في عمليات تبادل إضافية للسجناء مع الولايات المتحدة.

إضافة الى ذلك، أفادت تقارير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار جهاز المخابرات في بلاده وطالب بمعرفة سبب عدم انتباه الجهاز والتحذير من التهديد المتزايد لحكم الأسد، إلا بعد فوات الأوان.