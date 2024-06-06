استطلاع: 54 في المئة من البريطانيين تحت سن 25 عامًا يعتقدون أن "إسرائيل لا ينبغي أن توجد"

كشف استطلاع جديد مثير للقلق نشره الموقع الإخباري البريطاني UnHerd أن "أن 54 في المئة من البريطانيين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا يعتقدون أن إسرائيل يجب أن تختفي من الوجود. وفي الفئة العمرية 25-34 عاما، 35 في المئة يفكرون بنفس الطريقة، وكذلك 12في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 45-54 عاما و7 في المئة ممن تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق"

وبحسب الاستطلاع "أجاب نصف المشاركين في الفئة العمرية 18-24 سنة أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن الحرب في قطاع غزة، و25 في المئة أن المسؤولية تقع على عاتق حماس، و15 في المئة أن المواطنين الإسرائيليين هم المسؤولون، و8 في المئة فقط أن الفلسطينيين هم المسؤولون".

وذكر الاستطلاع أن "الجمهور البريطاني ككل، 31 في المئة يعتقدون أن حماس هي المسؤولة عن الحرب، و27 في المئة يلومون الحكومة الإسرائيلية و25 في المئة يعتقدون أن كلا الطرفين مسؤولان. بالإضافة إلى ذلك، قال 38 في المئة من أفراد العينة أن الحرب في قطاع غزة تهمهم أكثر من الحرب في أوكرانيا، في حين أن 19 في المئة مهتمون أكثر بالصراع الروسي الأوكراني".

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت في أعقاب الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أن "الدعم الشعبي لإسرائيل بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق قبل أن ينخفض ​​بشكل حاد، ويحظى وقف إطلاق النار الذي يدعو إليه المجتمع الدولي بدعم واسع النطاق بين البريطانيين من جميع الأعمار".