جريمة وحشية|| طعنت ابنها عشرات المرات وهو بحوض الاستحمام: لائحة اتهام ضد الأم الإسرائيلية التي قتلت ابنها (6 أعوام) ومضت تمشي وهي ملطخة بدماءه

تم تقديم لائحة اتهام صباح اليوم (الأحد) ضد سيجال إيتزكوفيتش، 34 عامًا من هرتسليا وسط إسرائيل، بتهمة القتل بظروف مشددة بحق ابنها ليام البالغ من العمر 6 سنوات في منزلهم بحي جليل بام في المدينة. كما توجه لائحة الاتهام الصادمة لإيتزكوفيتش بالاعتداء بصورة مشددة، وقتل حيوان، وعرقلة سير العدالة، وأكثر من ذلك.

وعندما دخلت المتهمة الجلسة، أدلت بتصريح "للمواطنين ووسائل الإعلام": "عائلتنا اختطفت من قبل كائنات فضائية، مررنا بأهوال. ابني خضع لتجارب داخل سفينة فضائية. دماء ابني لم تسفك هباءً، هناك كائنات فضائية وهم يسيرون بيننا على الأرض."

وجاء في لائحة الاتهام أنه في 16 يوليو/تموز، عندما كانت المتهمة بمفردها مع ابنها في منزلهما، أخذت سكينًا من المطبخ، وطعنت كلبهما أولاً ثم اقتربت من ابنها الذي كان في حوض الاستحمام وطعنته عشرات المرات في كل أجزاء من جسده. ونتيجة لقوة الطعن، انكسر السكين، بحيث بقي طرف النصل مغروساً في الجمجمة.

وبعد ارتكاب جريمة القتل، خرجت المتهمة من غرفة الاستحمام، سمعت عواء الكلب الجريح، وخوفًا من أن يسمع الجيران والمارة العواء، أغلقت الشباك وطعنت الكلب عشرات المرات بالسكين والفأس، حتى مات. وبعد ذلك قامت المتهمة بغسل السكين التي قتلت بها نجلها، وغيرت ملابسها وخرجت من المنزل باتجاه المجمع التجاري، مضرجة بالدماء وتحمل بيدها فأساً. وفي الطريق هاجمت المتهمة بالفأس سيدة مارة كانت في طريقها، كما غرزت الفأس في غطاء السيارة على الطريق. وعندما وصلت إلى المركز التجاري، هاجمت حارس الأمن الذي قاومها محاولاً أخذ الفأس منها.

وطلبت النيابة من المحكمة حبس المتهمة حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقها. وجاء في طلب الاعتقال أن "المتهمة ارتكبت أخطر جريمة في كتاب القانون، عندما قتلت ابنها القاصر بطريقة وحشية وبلا رحمة".