تركيا تفقد 20 من جنودها بتحطم طائرة شحن| التوثيق

تحطمت أمس (الثلاثاء) طائرة شحن كانت تحمل 20 عسكرياً تركياً في أراضي جورجيا، وقُتل جميع ركاب الطائرة. أقلعت الطائرة من أذربيجان وكانت في طريقها عائدة إلى تركيا عندما تحطمت بالقرب من الحدود الجورجية-الأذربيجانية. تُظهر لقطات الفيديو للتحطم الطائرة وهي تدور باتجاه الأسفل ويتصاعد منها الدخان. أعلنت السلطات في جورجيا أن فرق البحث والإنقاذ بدأت مهمة تمشيط بالتنسيق مع السلطات في أذربيجان.

يجدر بالذكر أن الطائرة التي تحطمت هي من طراز هركوليس C-130E، وتُستخدم بشكل متكرر في الجيش التركي. تُستخدم الطائرة بشكل أساسي لنقل أفراد الجيش ولمهام لوجستية. أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن بالغ أسفه لمقتل 20 من أفراد الطاقم الذين لقوا حتفهم في التحطم، وقدم تعازيه لعائلات الضحايا.

أيضًا رئيس أذربيجان، إلهام علييف، بعث بتعازيه لنظيره التركي: "نحن نشارككم أحزانكم، باسمي وباسم الشعب الأذربيجاني، ونرسل تعازينا لعائلات وأحباء الضحايا، إخوتنا الأتراك."