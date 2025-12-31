نتنياهو وترامب يدرسان هجومًا جديدًا على إيران في 2026 وسط تحذيرات طهران

ناقش رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الاثنين، إمكانية شن هجوم جديد على إيران في العام المقبل، وفق مصادر أمريكية مطلعة على الاجتماع لموقع اكسيوس.

وجاء الاجتماع بعد ستة أشهر من الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، والتي اعتبرها الطرفان ناجحة، حيث تركزت الضربات على المنشآت النووية والصواريخ الباليستية الإيرانية. وأوضح نتنياهو أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الضربات لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها العسكرية، بما في ذلك برنامج الصواريخ.

وردًا على ذلك، أكد ترامب استعداده لدعم أي إجراءات عسكرية أمريكية جديدة إذا بدأت إيران خطوات ملموسة لإعادة تطوير برنامجها النووي، مع الإشارة إلى أن هناك خلافات حول تعريف "إعادة التسلح".

كما تطرق اللقاء إلى جهود حزب الله في إعادة بناء ترسانته الصاروخية في لبنان، دون التوصل إلى جدول زمني محدد أو اتفاق واضح بشأن أي تحرك عسكري مستقبلي.

من جانبها، حذرت إيران من أي اعتداء محتمل، مؤكدة أن أي هجوم سيواجه ردًا شديدًا، فيما دعت إلى استئناف المفاوضات النووية بروح الاحترام المتبادل.

وبالتوازي، اتفق الطرفان على الانتقال إلى "المرحلة الثانية" من اتفاق التهدئة في غزة، مع استمرار مراقبة التزامات حركة حماس ونزع سلاحها، على أن يعقد الاجتماع الأول لمجلس السلام الفلسطيني خلال منتدى دافوس الاقتصادي في 23 يناير المقبل.