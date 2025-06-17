جاهزية أنظمة الطوارئ في ايران || الجمهورية الإسلامية تستعد لأسوأ سيناريو محتمل

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هل تنضم الولايات المتحدة إلى الحملة ضد إيران؟ أفاد محلل الشؤون العربية في القناة العبرية باروخ يديد ، مساء اليوم (الثلاثاء)، أن الجمهورية الإسلامية تستعد لاحتمال أن يأمر الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم أمريكي لإحباط البرنامج النووي الإيراني.

في الواقع، تُدرك إيران أن الهجوم الأمريكي واردٌ جدًّا، وقد اتخذت بالفعل عدة خطواتٍ لإدارة أنظمة الطوارئ. خُصِّص لكل مسؤول عشرةُ بدلاء، وأُعيد الأطباء من إجازاتهم، ووُضِعت محطات المترو في الحجر الصحي، وفُرِضَ أيضًا حدٌّ أقصى للوقود على المواطنين يبلغ 25 لترًا. ولم يكن ذلك كافيًا، فقد أُغلِقَ سوق الأسهم لعدة أيام، وانخفض سعر الريال الإيراني بنسبة 10%، وأغلقت باكستان حدودها أمام المواطنين الإيرانيين الراغبين في عبورها.

يأتي كل هذا على خلفية وصول 17 طائرة تزويد بالوقود أمريكية إلى الشرق الأوسط، إلى جانب سربين من طائرات إف-35 وإف-16. حتى أن إيران تزعم أن عملاء الموساد أشعلوا حرائق لإثارة الفوضى. واليوم، ولأول مرة، وزّع شبان منشورات تدعو إلى العصيان المدني، لا سيما في العاصمة طهران.ع