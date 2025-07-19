مصدر دبلوماسي لـi24NEWS:"إسرائيل قدّمت تنازلات كبيرة في مساعيها للتوصل إلى صفقة الرهائن، لكنها قوبلت بتعنت من جانب حماس"

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بعد 12 يومًا من المفاوضات المكثفة في الدوحة، صرّح مصدر دبلوماسي إسرائيلي لقناة i24NEWS بأن "إسرائيل قدّمت تنازلات كبيرة في مساعيها للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن، إلا أن هذه التنازلات قوبلت بتعنت من جانب حركة حماس".

وأوضح المصدر أنه "على الرغم من الصعوبات، يبقى الوفد حاليًا في قطر"، وتابع "لا يمكن وصف الوضع بالتشاؤم أو التفاؤل. لكن علينا أن نكون واقعيين بشأن سلوك حماس".

ووفقًا للمصدر، فإن "إسرائيل مستعدة لاستنفاد الخيارات المتبقية في إطار المفاوضات"، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن استمرار العملية: "نتساءل عن جدية حماس. نحن نقترب من نقطة حاسمة. حماس تماطل، وحتى لو اعتقدت أن هذا يخدم مصالحها، فقد يكون ذلك في الواقع ضدها". ووفقًا للمصدر، لن تعيد إسرائيل نشر قواتها إلى خطوط 2 يناير/كانون الثاني أو مارس/آذار المنصرمين - "لا أساس لذلك في أي مرحلة من مراحل المفاوضات".

من أبرز الصعوبات رفض حماس المضي قدمًا في مناقشات "القضية المحورية" - أي هوية وعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الرهائن - طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن نشر القوات في قطاع غزة، واستمرار الخلاف بين الطرفين بشأن الخرائط المقدمة.

وأضاف المصدر أن "الوفد الإسرائيلي وصل إلى قطر بتفويض ونطاق عمل واسع من رئيس الوزراء الإسرائيلي". وقال "نتنياهو والوزير ديرمر على اتصال دائم بالوفد. إن المرونة والنهج الإسرائيلي في المفاوضات لا يميزان حماس".

وفي الوقت نفسه، فُتحت قناة إنسانية للمحادثات في مصر الأسبوع الماضي، بهدف تعزيز القضايا الإنسانية المتعلقة بالاتفاق. ووفقًا للمصدر، فقد تم إحراز بعض التقدم في هذا المجال - لكن الطريق إلى اتفاق لا يزال ينطوي على تحديات حقيقية للغاية.