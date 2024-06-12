حذف عدد من منشورات الرئيس المصري تثير جدلا كبيرا .. فما السبب؟

أثار حذف أدمن صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفيسبوك عددا من منشوراته جدلا كبيرا في مصر، كما طرحت علامات إستفهام حول ما أسباب حذف المنشورات التي انطوت على وعود؟

ومن بين المنشورات المحذوفة : “ما تم في مسألة توفير الكهرباء إنجاز يحسب للحكومة”، “لن أبقى يوما في الحكم دون رغبة الشعب المصري"، “نسير بشكل جيد في كافة المجالات ومنها توفير الاحتياطي”...

وأرجح البعض أن سبب حذف المنشورات هو هجوم المتابعين وتعليقهم السلبي على صفحة الرئيس في سابقة قلما تتكرر.

بلغ السيل الزبى.

بكل سهولة يمكن معرفة لأي مدى ضاق الناس ذرعا بمعيشتهم بعد تواصل انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار والتضخم كان أحد أسباب ضجر الناس ونفاد صبرهم.

وفي هذا السياق، خبراء كثيرون أكدوا أن التعويل على الحلول الأمنية لن يجدي نفعا، داعين إلى تغيير السياسات الاقتصادية من جذورها.