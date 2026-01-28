مبعوث بايدن يهاجم نتنياهو: تصريحاته كذب مطلق وإنكار للجميل

رد المستشار الكبير لجو بايدن، عاموس هوكشتاين، هذا الصباح (الأربعاء) بغضب في حديث مع i24NEWS على تصريحات نتنياهو أمس. وقال: "هذا ليس فقط كذباً مطلقاً وواضحاً، بل أيضاً عدم امتنان تجاه رئيس الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، الذين أنقذوا إسرائيل مرة بعد مرة في لحظاتها الأكثر ضعفاً".

تصريحاته جاءت ردًا على أقوال نتنياهو في مؤتمر صحفي أمس، حيث قال إن جنودًا سقطوا في القطاع لأن بايدن لم يزوّد إسرائيل بالذخيرة.

هوكشتاين أضاف لاحقًا في تغريدة عبر حسابه على X: "اسمحوا لي أن أوضح لـ'الصحفيين' الذين يعلقون. بعد دعم عسكري بأكثر من 20 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ إسرائيل، وسرعة وصول حاملتي طائرات إلى المنطقة، ومنع حرب إقليمية شاملة، واعتراض هجوم الصواريخ/المسيرات الإيراني مرتين، وحماية إسرائيل في أكثر لحظاتها ضعفًا، وبعد إنقاذ عدد لا يحصى من أرواح الإسرائيليين - رد الفعل المقبول الوحيد على 'بايدن' والشعب الأمريكي هو كلمة شكراً".

عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس مؤتمرًا صحفيًا إلى جانب غال هيرش، وذلك بعد عودة آخر المخطوفين ران غويلي. وقال نتنياهو في مستهل كلمته: "كنت أؤمن أننا سنعيد المخطوفين حتى عندما قالوا لي: 'يجب إيقاف الحرب'".

"لقد كنت أؤمن بهذا حتى عندما قال أحد كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية في بداية الحرب: "علينا أن نعتاد على عدم رؤية أي مختطف يعود إلى إسرائيل". وأضاف: "كان هناك جنود سقطوا في قطاع غزة لأننا لم نكن نملك ما يكفي من الذخيرة، ويعود جزء من ذلك إلى حظر الأسلحة".