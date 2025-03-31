تقرير غربي يرصد أحوال مخيم جنين والدافع الأمني لإسرائيل وراء العملية العسكرية

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأحد مقالة بعنوان " داخل العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم للاجئين بالضفة الغربية" أعدها الصحفيان دوف ليبير وفليز سولومون الذين قاما بزيارة مخيم جنين إضافة إلى إجراء مقابلات مع ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي.

وفي وصفهما للمكان قال معدا التقرير: "بالنسبة لإسرائيل، لطالما اعتُبر المخيم، حيث يعيش أحفاد اللاجئين الفلسطينيين الفقراء من حرب 1948 العربية الإسرائيلية، حاضنةً دائمةً ومأوىً للنضال الفلسطيني. بالنسبة للفلسطينيين، يُعدّ المخيم مركزًا للمقاومة ضد إسرائيل ورمزًا للصدمة الجماعية الأساسية التي عانت منها المجموعة: النزوح الجماعي للفلسطينيين خلال الحرب".

Nasser Ishtayeh/Flash90

وأفاد التقرير أن "الجرافات الإسرائيلية، التي تبحث عن متفجرات مخبأة، حولت جزءًا كبيرًا من الطرق إلى رمال وطين. كما حوّل القتال وعمليات الهدم المُراقبة التي نفذتها إسرائيل العديد من المباني إلى أنقاض. أصبحت محطة قطار عثمانية عمرها قرن من الزمان الآن كومة من الأنقاض. أما محطات أخرى، بما في ذلك المدارس والمساجد، فهي مليئة بثقوب الرصاص. لا يُجري سوى الجنود الإسرائيليين، المتمركزين إلى أجل غير مسمى هنا في جنين، دورياتٍ في شوارعها سيرًا على الأقدام وفي عربات مدرعة".

ووفقا للصحيفة فإن ما يقوم به الجيش الإسرائلي لم يسبق لإسرائيل أن قامت بها منذ إنشاء مخيمات اللاجئين في المدن الفلسطينية في إشارة إلى إخلاء مخيمات اللاجئين بالكامل.

ويعتمد نشاط الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية بحسب المقالة، على استخلاص العبر من الحرب في غزة، حيث سمح قرار إسرائيل بالتخلي عن الأرض لحماس بإعادة تنظيم صفوفها عدة مرات في المناطق التي هُزمت فيها بالفعل.

وقال ضابط في الجيش الإسرائيلي كان متمركزا في منطقة جنين خلال العام الماضي: "عندما بدأت، كانت هناك الكثير من العمليات لمدة يومين أو ثلاثة أيام". "نحن ندخل، نقتل الإرهابيين، نعثر على العبوات الناسفة ونطلق النار عليهم، ونعثر على الأسلحة. وبمجرد انتهاء كل عملية، يقوم المسلحون بإعادة تنظيم صفوفهم وإعادة تسليح أنفسهم. وقال الضابط "الآن نحاول التأكد من أنه ليس لديهم وقت للتعافي". وقال جنود في جنين إنه تم إبلاغهم بالبقاء هناك لأجل غير مسمى.

ومنذ بدء العملية العسكرية التي استهدفت مخيمات طولكرم وجنين والفارعة في يناير كانون الثاني تم ترحيل نحو 40 ألف فلسطيني. يعتقد الفلسطينيون الذين غادروا جنين أنهم قد لا يعودون قبل أشهر أو سنوات. وقد تم تحديد عدة مواقع كبيرة لإيوائهم في هذه الأثناء، بما في ذلك حرم الجامعة العربية الأميركية، على بعد 6 كيلومترات جنوب شرق جنين.

Nasser Ishtayeh/Flash90

ويخشى المسؤولون والسكان الفلسطينيون من أن تكون لإسرائيل طموحات أكبر، حيث تستخدم حربها ضد المسلحين كذريعة للقضاء على مخيمات اللاجئين بشكل كامل.

زارت الصحيفة مخيم جنين الثلاثاء المنصرم في جولة خاصة برفقة الجيش الإسرائيلي. تمكنت ثلاث مدرعات إسرائيلية من اختراق المدينة بالكامل حتى وصلت إلى المخيم دون أن تواجه أي مقاومة.

عثرت القوات الإسرائيلية على أنفاق تربط بين المخابئ، على غرار ما هو موجود في غزة، ولكن على نطاق أصغر، ودمرت مواقع يجري إنشاؤها لإنتاج الصواريخ. وأشار الجيش لصحيفة "جورنال" إلى مسجدين في مخيم جنين، قال إن المسلحين أقاموا فيهما مواقع لإطلاق النار لمهاجمة الجنود الإسرائيليين. وفي نافذة مخزن في أحد المساجد، تم وضع كومة من حجارة البلوكات على عتبة النافذة، والتي ادعى الجنود أنها كانت دليلاً على أن مسلحين استخدموا الموقع لإطلاق النار على جنود إسرائيليين في الشارع تحتهم.

27A according to the Israeli copyright law

يقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن الأسلحة الأكثر فعالية التي يستخدمها المسلحون هي العبوات الناسفة البدائية التي يمكنهم تفجيرها عن بعد بمكالمة هاتفية بمجرد أن يقترب الجنود الإسرائيليون بما فيه الكفاية. وقال المسؤول إن المسلحين يقومون بتركيب كاميرات في أنحاء المخيم لمراقبة تحركات الإسرائيليين. وأشار الجنود إلى إحدى هذه الكاميرات المعلقة على نافذة المدرسة التابعة للأمم المتحدة.

ومع ذلك، فإن قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية تنسق فيما بينها خلف الكواليس. واتفقوا على سبيل المثال، على أن تقوم القوات الفلسطينية بعمليات ضد المسلحين المختبئين في مستشفى جنين، الواقع بالقرب من المخيم، وفقاً لمسؤولين عسكريين إسرائيليين.