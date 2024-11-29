"بايع داعش ودعا لتنفيذ عمليات": اسرائيل تعتقل طالب جامعي يشتبه بانتمائه للتنظيم المتطرف

اعتقل الشاباك والشرطة الإسرائيلية هذا الشهر مواطنا بايع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والمعتقل هو محمد عماش، شاب يبلغ من العمر حوالي 24 عاما، وهو طالب في الكلية التكنولوجية في بئر السبع، وأصله من جسر الزرقاء وسط إسرائيل، ويشتبه في قيامه بنشاط أمني مستلهم من التنظيم المتطرف.

وكشف التحقيق مع، من بين أمور أخرى، أنه انضم كعضو في التنظيم وأدار ملفات شخصية على إنستغرام، والتي شارك من خلالها العديد من المحتويات المتطرفة للدولة الإسلامية، بما في ذلك الدعوة لارتكاب عمل مسلح. وقدم مكتب المدعي العام لائحة اتهام ضده بتهم تتعلق بجرائم أمنية، بما في ذلك "العضوية في منظمة إرهابية، ومبايعة منظمة إرهابية، والتحريض على الإرهاب".

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ويضاف اعتقاله إلى عدد من الحوادث الأخرى التي تم الكشف عنها مؤخراً، والتي تم فيها اعتقال شباب اعترفوا بدعم داعش وأقسموا الولاء للتنظيم المتطرف.

وقالت الشرطة والشاباك: إن الجهاز "ينظر ببالغ الخطورة إلى أي تورط أو ارتباط لمواطنين إسرائيليين بنشاط إرهابي، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وسيواصلون العمل بجهد أكبر لمنعه والمحاسبة الكاملة للمتورطين في هذه الجرائم".