إحباط سلسلة من العمليات التفجيرية في حافلات بمدينة بات يام وسط إسرائيل

انفجرت ثلاث عبوات ناسفة، مساء اليوم (الخميس)، في ثلاث حافلات كانت متوقفة في ساحات مختلفة في مدينة بات يام وسط إسرائيل. انفجرت العبوة الأولى والثانية في غضون دقائق قليلة من بعضها البعض، وانفجرت عبوة أخرى بعد حوالي خمسة عشر دقيقة. كما تم العثور على قنبلة أخرى كان من المفترض أن تنفجر في حافلة وتم إبطال مفعولها. ولم تقع إصابات نتيجة الانفجارات. وتجري حاليا مطاردة لأحد المشتبه فيهم.

وتقدر الشرطة أن العبوات كانت تهدف إلى تفجيرها في ساعات الصباح. وكان وزن كل واحد منها نحو خمسة كيلوغرامات وتم إنتاجها محلياً. وامتلكت العبوات الناسفة آلية مع ساعة معروفة من الضفة الغربية. وتقدر الأجهزة الأمنية أن التهم تم وضعها من قبل مسلحين من الضفة الغربية.

وذكر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو يتلقى تحديثات منتظمة من سكرتيره العسكري وسيجري الليلة تقييما للوضع الأمني في أعقاب الأحداث. وبحسب مسؤول في المكتب، فإن نتنياهو يعتزم توجيه إجراءات ضد العناصر المسلحة في الضفة الغربية في أعقاب انفجار العبوات الناسفة في منطقة غوش دان وسط إسرائيل.

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