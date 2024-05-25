تفاصيل عن المكان والمستهدَف في انفجار المزة وسط دمشق

استيقظت العاصمة السورية دمشق على انفجار قوي بسبب عبوة ناسفة زرعت بسيارة في منطقة المزة التي تضم عدة مقار أمنية، غربها.

وبينما أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مقتل شخص إثر الانفجار، أفاد مصدر مقرب من السلطات في سوريا بأن الرجل المستهدف ضابط بالجيش السوري، حسب موقع العربية.

وأضاف أن الضابط ينحدر من محافظة دير الزور، ويقطن في منطقة المعضمية.

كما تابع مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن الراحل يحمل دكتوراه بالحقوق، وهو ضابط في الكلية الحربية اختصاص إلكترون، وله رتبة عميد بالجيش السوري.

وأوضح أن انفجار العبوة تم داخل سيارة بمنطقة المزة أتوستراد عند طلعة الإسكان، التي تضم أبنية سكنية ومدارس، وتعرف باكتظاظ الناس فيها.

في حين اكتفى مصدر في قيادة شرطة دمشق بالقول إن شخصا قتل جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة، من دون أي تفاصيل أخرى.