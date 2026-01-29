مصادر خاصه لـ i24NEWS اتفاق بين حكومه دمشق وقسد على كافة القضايا العالقه

أفادت مصادر خاصة لقناة i24NEWS بوجود تفاهم بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يشمل معظم القضايا العالقة بين الطرفين، في إطار مسار تفاوضي يتجه نحو التهدئة والتوصل إلى اتفاق، وسط أجواء وُصفت بالإيجابية والبنّاءة.

وبحسب المصادر، من المتوقع أن تعلن القيادة الكردية خلال اليوم أو غداً عن نتائج وقرارات وُصفت بالمهمة والتاريخية، في حال استكمال التفاهمات الجارية.

وأشارت المعلومات إلى أن الاتفاق يتضمن تولّي قوات الآسايش مسؤولية حماية المناطق الكردية، على أن تكون تابعة لوزارة الداخلية، مع التوافق على بقاء قوات سوريا الديمقراطية ككتلة واحدة، وتشكيل فرق عسكرية في مناطق انتشارها، ضمن إطار دمجها المؤسسي في وزارة الدفاع.

كما جرى الاتفاق، وفق المصادر، على تأسيس مجالس محلية وعسكرية في كل من رأس العين وعفرين، إلى جانب التأكيد على عدم دخول الجيش السوري إلى المناطق الكردية.

ويتضمن التفاهم أيضاً وضع خارطة طريق واضحة وجدول زمني محدد لضمان حقوق الكرد في الدستور السوري المستقبلي، إضافة إلى إدارة مشتركة للمعابر الحدودية والمطارات.