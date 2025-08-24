محاولة أمريكية لإشراك زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل في المحادثات مع الشيباني

قد يعجبك أيضًا -

نقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن مصدر مطلع عن تفاصيل زيارة الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف الى فرنسا، بأن الجانب الأمريكي عرض على زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل للانضمام الى الاجتماع مع ديرمر ووزير الخارجية السوري. لكن طريف لم يستجب للطلب واجتمع بصورة منفصلة مع المبعوث الأمريكي باراك.

ويشار الى أنه خلال زيارة الشيخ موفق طريف الى باريس الثلاثاء والتي اجتمع خلالها مع المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك، وذلك قبل ساعات من الاجتماع الثلاثي بين باراك نفسه مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وهو اللقاء الذي أعلنت عنه سوريا بصورة غير عادية.

وذكر التقرير أنه خلال الأشهر الأخيرة، بذلت حكومة دمشق محاولات للتواصل مع طريف، بل حتى أنها دعته لزيارتها نظرًا لتأثيره على ما يحدث في جبل العرب. وتركزت اللقاءات المنفصلة في باريس على الوضع في جبل العرب جنوب سوريا بعد الانتهاكات والاشتباكات العنيفة في السويداء.

خلال الاجتماع مع طريف استعرض أمام المبعوث الأمريكي توثيقات تظهر تورط القوات التابعة لنظام دمشق بالانتهاكات في جبل العرب. والتطلعات أن تقوم حكومة دمشق بعد الاجتماعات بتطبيق سلسلة تحسن الأوضاع الإنسانية في جبل السويداء وتخفيف الحصار حول المحافظة.