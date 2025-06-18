"لن توقفونا": هكذا دفعت إسرائيل ترامب لدعمها بالعملية في إيران

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بدأت إسرائيل التحضير لهجوم على إيران في ديسمبر/كانون الأول، عقب وقف إطلاق النار مع حزب الله وانهيار نظام الأسد في سوريا، مما فتح المجال الجوي في المنطقة أمام العملية، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الأربعاء).

قام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأول زيارة له إلى البيت الأبيض في الولاية الثانية لدونالد ترامب في الرابع من فبراير/شباط. وفي اجتماع بالمكتب البيضاوي، قدّم نتنياهو عرضًا تقديميًا عن إيران، تضمن صورًا لمختلف المواقع النووية في جميع أنحاء البلاد.

استغرضت الاستخبارات الإسرائيلية صورةً لإيران بأنها تُجري محاولاتٍ أكثر عدوانيةً وسرعةً للحصول على قنبلة نووية، فمع ضعف النظام الإيراني، تتسارع وتيرةُ ​​تحركها نحو الأسلحة النووية. وفيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، كانت إيران على بُعد أيامٍ فقط من تحقيق هدفها، لكنها لا تزال بحاجةٍ إلى مكوناتٍ إضافيةٍ لإكمال القنبلة.

أضاف الإسرائيليون حجة أخرى إلى ترامب: "إذا أردتَ نجاح الدبلوماسية، فعليك الاستعداد للضرب، حتى تُدعَم التهديدات بقوة حقيقية". في الكواليس، كانوا يخشون أن يُوقّع ترامب اتفاقًا قالوا إنه ضعيف للغاية - على غرار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس باراك أوباما مع إيران عام 2015 - ثم يُعلن "نصرًا دبلوماسيًا".

كما حذّر نتنياهو ترامب من أن الإيرانيين قد يُعيدون بناء أنظمة الدفاع الجوي التي دُمِّرت في غارة إسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما زاد من الشعور بالإلحاح.

بالإضافة إلى ذلك، في الأسابيع الأخيرة، بات واضحًا بشكل متزايد لكبار مسؤولي إدارة ترامب أنهم على الأرجح لن يتمكنوا من إيقاف نتنياهو هذه المرة، وفقًا لمقابلات مع مصادر شاركت في المناقشات داخل الإدارة ومطلعة على تفكير المعنيين. وفي الوقت نفسه، أعرب ترامب عن خيبة أمله المتزايدة إزاء بطء وتيرة المحادثات النووية مع إيران، وبدأ يعتقد أنها قد تنتهي دون نتائج.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أيضًا أنه، خلافًا للادعاءات الإسرائيلية، لم يكن كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين على علم بمعلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إيران تُسارع إلى تطوير قنبلة نووية، وهو ما كان سيُبرر توجيه ضربة استباقية. لكن نظرًا لاعتقادهم أنهم لن يتمكنوا من كبح جماح نتنياهو، وفي ضوء فقدان السيطرة على مجريات الأمور، درس مستشارو ترامب عددًا من البدائل.

في أحد طرفي الطيف، كان خيار عدم القيام بأي شيء والانتظار لمعرفة مدى ضعف إيران نتيجة الهجوم. وفي الطرف الآخر، الانضمام إلى إسرائيل في الهجوم العسكري، وربما حتى محاولة إحداث تغيير في النظام في إيران.

اختار ترامب حلاً وسطًا: عرض على إسرائيل مساعدة استخباراتية (لم تُعلن تفاصيلها) لتنفيذ الهجوم، وفي الوقت نفسه بدأ بممارسة ضغوط شديدة على طهران لتقديم تنازلات فورية على طاولة المفاوضات، أو مواجهة ضربات عسكرية مستمرة.

تكشف المقابلات التي أُجريت مع عشرات المسؤولين في الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج كيف ناقش ترامب لأشهر كيفية التعامل مع نتنياهو، في خضم أول أزمة دبلوماسية في ولايته الثانية. وقد فعل ذلك مع دائرة صغيرة نسبيًا من المستشارين، اختيروا إلى حد كبير بناءً على ولائهم الشخصي.

هذا العام، أخبر ترامب حليفًا سياسيًا أن نتنياهو يحاول جره إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط - وهي نفس الحرب التي سعى لتجنبها في حملته الانتخابية. لكنه بدأ يعتقد أن الإيرانيين يُضللونه في المحادثات، تمامًا كما فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما حاول التوسط لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وعندما اختارت إسرائيل طريق الحرب، انتقل ترامب من التشكيك في الخطوة إلى تبنيها، بل وفكر في الانضمام إلى التصعيد، حتى في حال عدم وجود تهديد نووي وشيك.

في اليوم التالي لاجتماع كامب ديفيد، يوم الاثنين 9 يونيو/حزيران، تحدث ترامب هاتفيًا مع نتنياهو. ووفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على المحادثة، كان نتنياهو واضحًا تمامًا: العملية جارية.

أوضح نتنياهو نواياه. حتى أنه أشار إلى أن إسرائيل لديها بالفعل قوات تعمل داخل الأراضي الإيرانية.

أعجب ترامب بتعقيد خطة العمل العسكري الإسرائيلية. لم يقدم أي وعود، ولكن بعد المكالمة، قال لمستشاريه: "أعتقد أننا سنضطر إلى مساعدته".

مع ذلك، ظلّ متردداً بشأن الخطوة التالية، وطرح على مستشاريه أسئلة متكررة طوال الأسبوع. أراد إدارة الملف الإيراني بشروطه - لا بشروط نتنياهو - وكان يعتقد أنه قادر على التوصل إلى اتفاق. لكنه بدأ يشعر بأن الإيرانيين يماطلون ويستغلونه.