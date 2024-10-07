بيوم ذكرى السابع من أكتوبر الأولى: وفاة الإسرائيلي الحنان تتنباوم الذي اختطفه حزب الله 2000 واحتجزه ثلاث سنوات

أعلن اليوم عن وفاة الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي اختطف في لبنان عام 2000 واحتجزه حزب الله لمدة ثلاث سنوات تقريبا، عن عمر يناهز 78 عاما.

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وتم استدراج تتنباوم، وهو ضابط احتياط في سلاح المدفعية برتبة مقدم، للمشاركة في صفقة تهريب مخدرات واختطف إلى لبنان على يد قيس عبيد واللبناني كايد برو.

وتم إطلاق سراح تتنباوم كجزء من صفقة تبادل أسرى تم بموجبها إعادة جثث جنود الجيش الإسرائيلي الثلاثة الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر 2000 بعد مقتلهم في معركة - بنيامين (بني) أبراهام،عدي أفيتان وعمر سواعد. وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح مئات السجناء الأمنيين، معظمهم من الفلسطينيين واللبنانيين