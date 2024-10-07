بيوم ذكرى السابع من أكتوبر الأولى: وفاة الإسرائيلي الحنان تتنباوم الذي اختطفه حزب الله 2000 واحتجزه ثلاث سنوات

ويشار الى ان تتنباوم افرج عنه في إطار صفقة ضخمة قادت للافراج عن مئات السجناء معظهم من اللبنانيين والفلسطينيين

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صورة التقطت في وقت مبكر من يوم 29 يناير 2004 من محطة تلفزيون المنار المدعومة من حزب الله، تظهر الإسرائيلي الحنان تاننباوم، خلال مقابلة حصرية.
صورة التقطت في وقت مبكر من يوم 29 يناير 2004 من محطة تلفزيون المنار المدعومة من حزب الله، تظهر الإسرائيلي الحنان تاننباوم، خلال مقابلة حصرية.JOSEPH BARRAK / TV / AFP

أعلن اليوم عن وفاة الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي اختطف في لبنان عام 2000 واحتجزه حزب الله لمدة ثلاث سنوات تقريبا، عن عمر يناهز 78 عاما. 

DALATI & NOHRA / HO / AFP
رجل الأعمال الإسرائيلي، العقيد الاحتياطي إلهانان تاننباوم (يسار)، والجنرال الألماني رايشاردت (الاسم الأول غير متاح) يتحدثان إلى الصحافيين في وقت مبكر من صباح يوم 29 يناير/كانون الثاني 2004 في مطار بيروت الدوليDALATI & NOHRA / HO / AFP

وتم استدراج تتنباوم، وهو ضابط احتياط في سلاح المدفعية برتبة مقدم، للمشاركة في صفقة تهريب مخدرات واختطف إلى لبنان على يد قيس عبيد واللبناني كايد برو. 

وتم إطلاق سراح تتنباوم كجزء من صفقة تبادل أسرى تم بموجبها إعادة جثث جنود الجيش الإسرائيلي الثلاثة الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر 2000 بعد مقتلهم في معركة - بنيامين (بني) أبراهام،عدي أفيتان وعمر سواعد. وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح مئات السجناء الأمنيين، معظمهم من الفلسطينيين واللبنانيين

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