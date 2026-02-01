يائير لابيد يقدّم مشروع قانون لإعلان قطر "دولة عدو" بالنسبة لإسرائيل

قدّم رئيس المعارضة الإسرائيلية، عضو الكنيست يائير لابيد، يوم الاثنين مشروع قانون يقضي باعتبار دولة قطر "دولة عدو"، ليُطبَّق عليها كامل الأحكام القانونية المعمول بها في إسرائيل تجاه دول العدو.

وجاء في شرح مشروع القانون أن قطر، رغم عدم تصنيفها حاليًا كدولة عدو، تعمل منذ سنوات بصورة منهجية ضد المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل، بما في ذلك دعم وتمويل منظمات تصنفها إسرائيل كمنظمات إرهابية، على رأسها حركة حماس.

وينص مشروع القانون على تطبيق جميع القيود القانونية على قطر، بما في ذلك حظر بعض أنواع العلاقات، وفرض صلاحيات أمنية إضافية، وإجراءات قانونية واقتصادية محددة، وفق ما ينص عليه القانون الإسرائيلي لدول العدو.

وأكد لابيد أن إقرار القانون سيُسهم في سد ثغرة قانونية قائمة منذ سنوات، ويمكّن إسرائيل من التعامل مع قطر وفق الإطار القانوني الكامل، كما أشار إلى إمكانية التنسيق مع الكونغرس الأميركي لدعم إجراءات مماثلة.