أمير قطر يهاجم نتنياهو : "يحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلي"

هاجم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني هذا المساء (الثلاثاء) إسرائيل في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما قال إن "طرفًا يغتال وفد تفاوضي يسعى لإفشال المحادثات"، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي ضد قادة حماس في الدوحة مطلع الشهر.

وأضاف أمير قطر: "إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار. إنها تريد فرض إرادتها على الدول العربية المحيطة بها، وكل من يعارض ذلك يُوصم بأنه معادٍ للسامية وإرهابي."

وعن الهجوم ضد قيادة حماس في الدوحة قال إن: "هذا الهجوم غير مشروع. لقد تعرضت الدوحة لهجوم غادر أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم أحد أفراد قوات الأمن، وهذا انتهاك لسيادة الدولة".

وقال تميم بأن "إسرائيل عدوٌّ لجيرانها في المنطقة، وليست ديمقراطيةً بين الأمم". وادعى أن "الحكومة الإسرائيلية تخلت عن هدفها بإطلاق سراح المختطفين. هدفها الحقيقي هو تدمير غزة".

وأضاف أمير قطر بأن "أهداف إسرائيل في حرب غزة هي التطهير العرقي وفرض وقائع جديدة على الأرض". وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: "إنه يحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلي".