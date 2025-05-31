التغطية متواصلة| إسرائيل تعتبر رد حماس "رفضًا فعليًا" لمقترح ويتكوف
"الورقة جاءت بعد سلسلة من المشاورات الوطنية والقيادية داخل الحركة، تناولت تفاصيل المقترح ومآلاته المحتملة على الساحة الميدانية والسياسية".
قال قيادي في حركة حماس إن الحركة الفلسطينية ستقدم، اليوم السبت، ورقة رداً على المقترح الذي تقدم به المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام محسوبة على حركة حماس عن القيادي قوله إن "الورقة جاءت بعد سلسلة من المشاورات الوطنية والقيادية داخل الحركة، تناولت تفاصيل المقترح ومآلاته المحتملة على الساحة الميدانية والسياسية".وأضاف المصدر أن "الرد سيعبر عن موقف الحركة من المبادرة المطروحة، في ضوء مطالب الشعب الفلسطيني؛ وبما يحقق وقف الإبادة عن شعبنا".
وفي السياق ذكرت القناة الإسرائيلية(13)، اليوم السبت، أن "عائلات الرهائن الإسرائيليين تشعر بالقلق من أن هذه المرة أيضاً لن يتم التوصل إلى اتفاق في النهاية"، مشيرة إلى أن "ويتكوف ومبعوث الرئيس ترمب للرهائن الأميركيين، آدم بوهلر، وعدا في محادثة مع العائلات بأنه إذا لم يكن هناك اتفاق، فسنطالب بمعلومات عن المحتجزين مقابل مساعدات إنسانية".
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بيني غانتس: "إما أن تتخلى إيران عن برنامجها النووي، أو نُفككه".
حذّر وزير الأمن الإسرائيلي السابق بيني غانتس، اليوم السبت، من أن "عامل الوقت لمنع ترسانة نووية إيرانية بالغ الأهمية، وأن الفرصة تتضاءل"، وأكد على أن "المهمة العليا لإسرائيل في هذه القضية هي ضمان الاستعداد لتوجيه ضربة، بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات، وتنسيق ما يلزم مع الولايات المتحدة ودول أخرى".
واختتم حديثه بنبرة حازمة للغاية بشأن هذه القضية الأمنية الرئيسية: "إما أن تنسحب إيران من المشروع النووي، أو نُفككه". يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تواصل فيه طهران تخصيب اليورانيوم رغم الضغوط الدولية وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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عائلات الرهائن تدعو لاختيار "الرهائن على الحرب"
أصدرت جمعية عائلات الرهائن بيانًا، مساء اليوم السبت، أكدت فيه أنه "بعد 603 أيام من الحرب، أصبحت الحرب وسيلة وليست غاية في حد ذاتها"، وتابعت "الغالبية العظمى من الشعب الإسرائيلي متحدة حول إجماع: عودة الأسرى الثمانية والخمسين دفعة واحدة، حتى لو كان ذلك على حساب إنهاء الحرب".
وشدد البيان على أنه "لم تعد هناك حاجة لاتفاقيات جزئية أو خيارات مؤلمة". "هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ القرار واختيار الأسرى - فبدون عودة جميع الأسرى، لن يكون هناك نصر إسرائيلي". يأتي هذا البيان في الوقت الذي رفضت فيه إسرائيل اقتراح حماس، واعتبرته "سلبيًا" لأنه اشترط لإطلاق سراح الأسرى المتبقين وقفًا نهائيًا للأعمال العدائية.
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إيران: تقرير الوكالة الذرية له دوافع سياسية.. وسنتخذ التدابير اللازمة رداً عليه
اعتبرت إيران، اليوم السبت، أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي الذي تسّرب اليوم، "له دوافع سياسية ويكرر اتهامات لا أساس لها".
ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بتقرير الوكالة الذي يفيد بأنها كثفت إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، واصفةً إياه بأنّه "سياسي وغير متوازن". وقالت في بيان إن "بنية ومضمون هذا التقرير.. الذي تم إعداده لأغراض سياسية.. غير متوازنَين ويفتقران إلى تقييم شامل ودقيق للعوامل المؤثرة على الوضع الحالي".
وقالت إنها ستتخذ "التدابير المناسبة" رداً على أي محاولة لاتخاذ إجراء ضدها في اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد خلال شهر يونيو/ حزيران الوشيك.
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