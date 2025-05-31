قال قيادي في حركة حماس إن الحركة الفلسطينية ستقدم، اليوم السبت، ورقة رداً على المقترح الذي تقدم به المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام محسوبة على حركة حماس عن القيادي قوله إن "الورقة جاءت بعد سلسلة من المشاورات الوطنية والقيادية داخل الحركة، تناولت تفاصيل المقترح ومآلاته المحتملة على الساحة الميدانية والسياسية".وأضاف المصدر أن "الرد سيعبر عن موقف الحركة من المبادرة المطروحة، في ضوء مطالب الشعب الفلسطيني؛ وبما يحقق وقف الإبادة عن شعبنا".

وفي السياق ذكرت القناة الإسرائيلية(13)، اليوم السبت، أن "عائلات الرهائن الإسرائيليين تشعر بالقلق من أن هذه المرة أيضاً لن يتم التوصل إلى اتفاق في النهاية"، مشيرة إلى أن "ويتكوف ومبعوث الرئيس ترمب للرهائن الأميركيين، آدم بوهلر، وعدا في محادثة مع العائلات بأنه إذا لم يكن هناك اتفاق، فسنطالب بمعلومات عن المحتجزين مقابل مساعدات إنسانية".

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