تقرير: "أسطول الصمود" يغادر اليونان ويتجه صوب غزة، رغم التحذيرات الإسرائيلية

قال منظمو "أسطول الصمود العالمي"، اليوم الجمعة، إنه "من المقرر أن يغادر الأسطول، الذي يسعى لإيصال مساعدات إلى غزة، ‭‭‬‬‬المياه اليونانية ويتجه نحو القطاع" يأتي ذلك رغم التحذيرات الإسرائيلية بأنها ستستخدم أي وسيلة لمنع وصول القوارب إلى القطاع، الذي دمرته الحرب الإسرائيلية.

ويستخدم "أسطول الصمود العالمي" نحو 50 قارباً مدنياً، في محاولة لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة، وهي مبادرة تعارضها إسرائيل بشدة. ويضم الأسطول العديد من المحامين والبرلمانيين والنشطاء، بمن فيهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري.

وأثار مروره عبر البحر المتوسط توتراً دولياً، خاصة بعد أن قال إنه تعرض لهجوم بطائرات مسيرة هذا الأسبوع. ولم ينتج عن الهجوم أي إصابات، لكن إيطاليا وإسبانيا أرسلتا سفناً تابعة للبحرية لتقديم المساعدة لمواطنيهما وللمواطنين الأوروبيين الآخرين على متن الأسطول.

وأكدت اليونان إنها ستضمن الإبحار الآمن للأسطول قبالة سواحلها، لكن انطلاق الأسطول اليوم سيعيده إلى المياه الدولية في شرق البحر المتوسط.

وحمل الأسطول إسرائيل مسؤولية الهجوم بالطائرات المسيرة. ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية مباشرة على هذا الاتهام، لكنها دعت الأسطول إلى تسليم المساعدات الإنسانية لإسرائيل كي تنقلها إلى غزة أو مواجهة العواقب.

ولم يتضح بعد التوقيت الدقيق لمغادرة الأسطول من اليونان. وقال المنظمون إن "أحد قواربهم الرئيسية تعرض لعطل ميكانيكي، لكنه لا يزال يستعد للإبحار".