وزير إسرائيلي يدعو الى اغتيال الرئيس أحمد الشرع

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مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وسوريا في الأيام الأخيرة، دعا وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، يوم الثلاثاء، إلى اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفًا إياه بـ"الإرهابي" و"القاتل البربري". ويأتي هذا التصريح في ظل غارات إسرائيلية متكررة على مواقع للنظام السوري، وخاصة في جنوب غرب البلاد.

كتب شيكلي: "يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي في وجه نظام القاعدة الإرهابي النازي الإسلامي، المتأنق ببزاته وربطات عنقه". وأضاف: "كل من يعتقد أن أحمد الشرع قائد شرعي مخطئ خطأً فادحًا: إنه إرهابي، قاتل همجي يجب القضاء عليه فورًا. إذا كان يشبه حماس، ويتحدث مثل حماس، ويتصرف مثل حماس، فهو حماس!". كما ندد بالاضطهاد الذي قال إنه يُرتكب ضد الأقليات السورية: "لقد شهدنا المذبحة المروعة للعلويين، واليوم نرى الإهانات التي تُلحق بالدروز. يجب محاربة النظام الإرهابي السوري!".

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تهدف الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا إلى منع قوات النظام من التقدم نحو محافظة السويداء، معقل الدروز. كما نُظمت مظاهرات تضامن من قبل دروز إسرائيليين.

تأتي هذه التوترات في الوقت الذي تُبذل فيه جهود دبلوماسية سرية للتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل والنظام السوري. ووفقًا لمصادر متعددة، زار مسؤول سوري الكنيست مؤخرًا، بينما عُقدت اجتماعات سرية بين كبار المسؤولين من كلا البلدين في أذربيجان.

كما أفادت وسائل إعلام سورية بلقاء رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، بالرئيس الشرع في الإمارات العربية المتحدة، وهو تقرير لم تؤكده إسرائيل.